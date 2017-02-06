Міжнародна зустріч щодо сирійського врегулювання розпочалась в Астані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Астані проходить міжнародна технічна зустріч щодо сирійського врегулювання, передає УНН з посиланням на Tengrinews.kz.
“Міжнародна технічна зустріч щодо сирійського врегулювання розпочалася в Астані. У ній беруть участь експерти країн-гарантів, а саме Росії, Туреччини, Ірану, представники ООН. Очікується участь представників Йорданії”, — повідомив керівник прес-служби МЗС Казахстану Ануар Жайнаков.
За його словами, сторони обговорять практичні питання імплементації домовленостей, досягнутих за підсумками зустрічі в міжнародній Астані 23-24 січня цього року.
Так, як повідомляв спецпосланець ООН по Сирії Стаффан де Містура, за столом переговорів експерти обговорять затверджений механізм щодо припинення вогню.
Нагадаємо, 23-24 січня переговори в Сирії відбулися у столиці Казахстану Астані. На них вперше за одним столом опинилися представники уряду і опозиції Сирії. Росія, Іран і Туреччина як гаранти перемир’я домовилися про створення тристороннього механізму контролю за режимом припинення вогню в цій близькосхідній країні.
Як повідомляв УНН, представники сирійської опозиції залишилися незадоволеними результатами переговорів щодо Сирії в Астані.
У Кремлі сирійські переговори в Астані назвали успішними.