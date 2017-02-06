Международная встреча по сирийскому урегулированию началась в Астане
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Астане проходит международная техническая встреча по сирийскому урегулированию, передает УНН со ссылкой на Tengrinews.kz.
"Международная техническая встреча по сирийскому урегулированию началась в Астане. В ней принимают участие эксперты стран-гарантов, а именно России, Турции, Ирана, представители ООН. Ожидается участие представителей Иордании", - сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
По его словам, стороны обсудят практические вопросы имплементации договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Астане 23-24 января этого года.
Как сообщал спецпосланник ООН по Сирии Стеффан де Мистура, за столом переговоров эксперты обсудят утвержденный механизм прекращения огня.
Напомним, 23-24 января переговоры по Сирии состоялись в столице Казахстана Астане. На них впервые за одним столом оказались представители правительства и оппозиции Сирии. Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в этой ближневосточной стране.
Как сообщал УНН, представители сирийской оппозиции остались недовольными результатами переговоров по Сирии в Астане.
В Кремле сирийские переговоры в Астане назвали успешными.