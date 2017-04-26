Міжнародна організація виявила незаконний тендер на ремонт доріг вартістю 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міжнародна антикорупційна організація Transparency International закликала місцеву владу міста Дніпра, а також правоохоронців скасувати незаконний тендер на ремонт доріг, вартістю 200 млн грн. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив активіст Денис Селін.
"Про корупцію на ремонті доріг Дніпра вже говорять міжнародні організації", - зазначив він в коментарі.
За його даними, в 2017 році мерія оголосила два тендери на ремонт дніпровських доріг вартістю 210 і 200 млн грн. При цьому, ні в одному з тендерів не вказано перелік доріг, які необхідно відремонтувати. Про гарантійні терміни і обсяги робіт у тендерній документації також нічого не вказано.
"Міжнародна антикорупційна організація Transparency International написала відкритий лист на мерію Дніпра і силові структури, що 200-мільйоний тендер по дорогах проведено з грубими порушеннями законодавства. Але у мене великі сумніви, що влада це почує, так як основну масу ремонтів доріг виграє фірма "УПС", частиною якої володіє депутат від "УКРОПа" (депутат Дніпропетровської обласної ради Владислав Бородін - ред.). А потім влада буде розводити руками, чому міжнародні донори не дають кредити і чому це ми на перших місцях в рейтингу корупції", - резюмував Д.Селін.
Нагадаємо, раніше Службу автомобільних доріг Харківської області звинуватили в дискримінації учасників тендеру.
Як раніше повідомляв УНН, Служба автомобільних доріг у Черкаській області допустила до тендеру на ремонт доріг компанію, яка будує метро в Москві.