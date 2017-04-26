Международная организация обнаружила незаконный тендер на ремонт дорог стоимостью 200 млн грн

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42489 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 104083 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 114450 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126688 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146569 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160039 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123425 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138941 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189858 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291431 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
4.5м/с
73%
Популярные новости

Премьер Канады: политика Трампа ведет США к рецессии и самосаботажу

7 апреля, 18:33 • 8334 просмотра

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае, а Мельника – представителем Украины в ООН

7 апреля, 18:41 • 8148 просмотра

Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

7 апреля, 18:55 • 8046 просмотра

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

7 апреля, 19:11 • 6190 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 8204 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 189089 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 245144 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446737 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399494 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484758 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27981 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27692 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42398 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64693 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71335 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Международная организация обнаружила незаконный тендер на ремонт дорог стоимостью 200 млн грн

Киев • УНН

 • 8034 просмотра

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Международная антикоррупционная организация Transparency International призвала местную власть города Днепра, а также правоохранителей отменить незаконный тендер на ремонт дорог, стоимостью 200 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Денис Селин.

Международная организация обнаружила незаконный тендер на ремонт дорог стоимостью 200 млн грн

"Про коррупцию на ремонте дорог Днепра уже говорят международные организации", – отметил он в комментарии.

По его данным , в 2017 году мэрия объявила два тендера на ремонт днепровских дорог стоимостью 210 и 200 млн грн. При этом, ни в одном из тендеров не указано перечень дорог, которые необходимо отремонтировать. О гарантийных сроках и объеме работ в тендерной документации также ничего не указано.

"Международная антикоррупционная организация Transparency International написала открытое письмо на мэрию Днепра и силовые структуры, что 200-миллионный тендер по дорогам проведен с грубыми нарушениями законодательства. Но у меня сильные сомнения, что власть это услышит, так как основную массу ремонтов дорог выигрывает фирма "УПС", частью которой владеет депутат от "УКРОПа" (депутат Днепропетровского областного совета Владислав Бородин – ред.). А потом власть будет разводить руками, почему международные доноры не дают кредиты и почему это мы на первых местах в рейтинге коррупции", – резюмировал Д.Селин.

Напомним, ранее Службу автомобильных дорог Харьковской области обвинили в дискриминации участников тендера.

Как ранее сообщал УНН, Служба автомобильных дорог в Черкасской области допустила к тендеру на ремонт дорог компанию, которая строит метро в Москве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$65.06
Bitcoin
$79,894.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,008.56
Ethereum
$1,585.93