Международная организация обнаружила незаконный тендер на ремонт дорог стоимостью 200 млн грн
Киев • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Международная антикоррупционная организация Transparency International призвала местную власть города Днепра, а также правоохранителей отменить незаконный тендер на ремонт дорог, стоимостью 200 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Денис Селин.
"Про коррупцию на ремонте дорог Днепра уже говорят международные организации", – отметил он в комментарии.
По его данным , в 2017 году мэрия объявила два тендера на ремонт днепровских дорог стоимостью 210 и 200 млн грн. При этом, ни в одном из тендеров не указано перечень дорог, которые необходимо отремонтировать. О гарантийных сроках и объеме работ в тендерной документации также ничего не указано.
"Международная антикоррупционная организация Transparency International написала открытое письмо на мэрию Днепра и силовые структуры, что 200-миллионный тендер по дорогам проведен с грубыми нарушениями законодательства. Но у меня сильные сомнения, что власть это услышит, так как основную массу ремонтов дорог выигрывает фирма "УПС", частью которой владеет депутат от "УКРОПа" (депутат Днепропетровского областного совета Владислав Бородин – ред.). А потом власть будет разводить руками, почему международные доноры не дают кредиты и почему это мы на первых местах в рейтинге коррупции", – резюмировал Д.Селин.
Напомним, ранее Службу автомобильных дорог Харьковской области обвинили в дискриминации участников тендера.
Как ранее сообщал УНН, Служба автомобильных дорог в Черкасской области допустила к тендеру на ремонт дорог компанию, которая строит метро в Москве.