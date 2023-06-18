Міжнародна федерація санного спорту продовжила усунення росіян від змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міжнародна федерація санного спорту (FIL) продовжила відсторонення всіх російських спортсменів від участі в змаганнях під егідою організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу федерації.
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«Ухвалено рішення про відсторонення всіх спортсменів, тренерів та інших посадових осіб Федерації санного спорту Росії від змагань, санкціонованих FIL, до подальшого повідомлення», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення ухвалено через триваючу агресивну війну російської федерації проти України.
Доповнення
Міжнародна федерація веслувального спорту допустила російських і білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі з певними умовами.
Наприкінці березня МОК видав рекомендації Міжнародним федераціям та організаторам міжнародних спортивних заходів щодо того, яким чином можна дозволити, за суворих умов, відновити участь у змаганнях спортсменів з російськими та білоруськими паспортами.