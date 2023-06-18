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Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение всех российских спортсменов от участия соревнований под эгидой организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу федерации.

Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

Цитата

«Принято решение об отстранении всех спортсменов, тренеров и других должностных лиц Федерации санного спорта россии от соревнований, санкционированных FIL, до дальнейшего уведомления», - говориться в сообщении.

Отмечается, что решение принято из-за продолжающейся агрессивной войны российской федерации против Украины.

Дополнение

Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с определенными условиями.

В конце марта МОК выдал рекомендации Международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий относительно того, каким образом можно разрешить, при строгих условиях, возобновить участие в соревнованиях спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.

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