Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

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«Принято решение об отстранении всех спортсменов, тренеров и других должностных лиц Федерации санного спорта россии от соревнований, санкционированных FIL, до дальнейшего уведомления», - говориться в сообщении.

Отмечается, что решение принято из-за продолжающейся агрессивной войны российской федерации против Украины.

Дополнение

Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с определенными условиями.

В конце марта МОК выдал рекомендации Международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий относительно того, каким образом можно разрешить, при строгих условиях, возобновить участие в соревнованиях спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.