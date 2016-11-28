Міжбанк закрився на рівні 25,63/25,65 грн за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 25,7000/25,7600. До закриття торгів ціни на американську валюту знизилися 25,6300/25,6500.

Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,3958/0,3969. До закриття торгів ціни знизилися 0,3943/0,3947. В Росії курс долар-російський рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 64,9275 (+0,2775).

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0580/1,06850.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 27,3680/27,4395. До закриття торгів ціни на євро становили — 27,1165/27,1430.