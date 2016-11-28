Межбанк закрылся на уровне 25,63/25,65 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,7000/25,7600. К закрытию торгов цены на американскую валюту снизились 25,6300/25,6500.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3958/0,3969. К закрытию торгов цены снизились 0,3943/0,3947. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 64,9275 (+0,2775).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0580/1,06850.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,3680/27,4395. К закрытию торгов цены на евро составляли - 27,1165/27,1430.