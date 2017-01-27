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Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 80704 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 97055 перегляди

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15:09 • 172094 перегляди

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Міжбанк відкрився на рівні 27,15/27,30 грн за дол.

Міжбанк відкрився на рівні 27,15/27,30 грн за дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги подоллару США відкрилися такими котируваннями - 27,15/27,30 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.

Котирування щодо євро-гривні пішли вниз - 28,9718/29,1400.

Ціни на російську валюту знизилися - 0,4502/0,4530.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,0663/1,0665.

Як зазначається, у четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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