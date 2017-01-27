Міжбанк відкрився на рівні 27,15/27,30 грн за дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги подоллару США відкрилися такими котируваннями - 27,15/27,30 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Котирування щодо євро-гривні пішли вниз - 28,9718/29,1400.
Ціни на російську валюту знизилися - 0,4502/0,4530.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,0663/1,0665.
Як зазначається, у четвер Нацбанк на ринок не виходив.