Межбанк открылся на уровне 27,15/27,30 грн за долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 27,15/27,30 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Котировки по евро-гривне ушли вниз - 28,9718/29,1400.
Цены на российскую валюту снизились - 0,4502/0,4530.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,0663/1,0665.
Как отмечается, в четверг Нацбанк на рынок не выходил.