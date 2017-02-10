Міжбанк відкрився на рівні 27,05/27,10 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 27,05/27,10 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Ціни на російську валюту становили 0.4589/0.4600, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28.7866/28.8480.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1.0655/1.0657.
Як повідомляв УНН, на 10 лютого Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 334 246,97;
Срiбло — 4 787,50;
Платина — 274 575,45;
Паладiй — 207 823,35.
Також зазначалося, що офіційний курс гривні на 9 лютого встановлено на рівні 27,02 грн/дол:
100 дол. —2702,5143 грн;
100 євро — 2889,5283 грн;
10 російських рублів — 4,5787 грн.