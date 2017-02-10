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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Межбанк открылся на уровне 27,05/27,10 грн за доллар

Киев • УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 27,05/27,10 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.

Межбанк открылся на уровне 27,05/27,10 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0,4589/0,4600, котировки по евро-гривне установились на уровне 28,7866/28,8480.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0655/1,0657.

Как сообщал УНН, на 10 февраля Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 334 246,97;
Серебро - 4 787,50;
Платина - 274 575,45;
Палладий - 207 823,35.

Также отмечалось, что официальный курс гривны на 9 февраля установлен на уровне 27,02 грн/долл:

100 долл. - 2702,5143 грн;
100 евро - 2889,5283 грн;
10 российских рублей - 4,5787 грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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