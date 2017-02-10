Межбанк открылся на уровне 27,05/27,10 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 27,05/27,10 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Цены на российскую валюту составили 0,4589/0,4600, котировки по евро-гривне установились на уровне 28,7866/28,8480.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0655/1,0657.
Как сообщал УНН, на 10 февраля Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 334 246,97;
Серебро - 4 787,50;
Платина - 274 575,45;
Палладий - 207 823,35.
Также отмечалось, что официальный курс гривны на 9 февраля установлен на уровне 27,02 грн/долл:
100 долл. - 2702,5143 грн;
100 евро - 2889,5283 грн;
10 российских рублей - 4,5787 грн.