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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 11945 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Міжбанк відкрився на рівні 25,60/25,80грн за долар

Київ • УНН

 • 5823 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,60/25,80 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.

Міжбанк відкрився на рівні 25,60/25,80грн за долар

Ціни на російську валюту становили 0,40200,4053, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,1770/27,3970.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0616/1,0618.

Як повідомляв УНН, 21 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,82/25,92 грн за долар.

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