Міжбанк відкрився на рівні 25,60/25,80грн за долар

Ціни на російську валюту становили 0,40200,4053, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,1770/27,3970.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0616/1,0618.

Як повідомляв УНН, 21 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,82/25,92 грн за долар.