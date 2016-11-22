Міжбанк відкрився на рівні 25,60/25,80грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,60/25,80 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,40200,4053, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,1770/27,3970.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0616/1,0618.
Як повідомляв УНН, 21 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,82/25,92 грн за долар.