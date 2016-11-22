Межбанк открылся на уровне 25,60/25,80 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,60/25,80 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,4020/0,4053, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,1770/27,3970.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0616/1,0618.
Как сообщал УНН, 21 ноября межбанк открылся на уровне 25,82/25,92 грн за доллар.