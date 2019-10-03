Міжбанк відкрився на рівні 24,96/25,00 грн за дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги щодо долару США відкрилися наступними котируваннями - 24,96/25,00 грн за дол., передає УНН із посиланням на Мінфін.
На початок відкриття торгів євро подорожчав на 6 коп., і його курс склав 27,31/27,35 грн.
Російський рубль також незначно подорожчав, досягнувши позначки 0,383/0,384 грн.
Нагадаємо, 1 жовтня курс долара почав зростати. Але 2 жовтня в обмінниках столиці дещо знецінилась національна валюта до долара. На думку міжнародного економічного експерта Ігоря Гарбарука, таке падіння гривні - не межа.