Межбанк открылся на уровне 24,96/25,00 грн за долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись следующими котировками - 24,96/25,00 грн за долл., передает УНН со ссылкой на Минфин.
На начало открытия торгов евро подорожал на 6 коп., и его курс составил 27,31/27,35 грн.
Российский рубль также незначительно подорожал, достигнув отметки 0,383/0,384 грн.
Напомним, 1 октября курс доллара начал расти. Но 2 октября в обменниках столицы несколько обесценилась национальная валюта к доллару. По мнению международного экономического эксперта Игоря Гарбарука, такое падение гривны - не предел.