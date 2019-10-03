Межбанк открылся на уровне 24,96/25,00 грн за долл.

На начало открытия торгов евро подорожал на 6 коп., и его курс составил 27,31/27,35 грн.

Российский рубль также незначительно подорожал, достигнув отметки 0,383/0,384 грн.

Напомним, 1 октября курс доллара начал расти. Но 2 октября в обменниках столицы несколько обесценилась национальная валюта к доллару. По мнению международного экономического эксперта Игоря Гарбарука, такое падение гривны - не предел.