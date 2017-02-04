Між Кремлем і Білим домом обов’язково відбудеться конфлікт - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Між адміністрацією Дональда Трампа і Кремлем обов’язково відбудеться конфлікт, адже Москва домагатиметься укладання нових Ялтинських угод. Про це в ефірі “5 каналу” заявив політичний оглядач Павло Казарін, передає УНН.
“Між Москвою і Білим домом обов’язково буде конфлікт. Він не може не відбутись через одну просту причину — Москва своє ідеальне майбутнє бачить у новій “Ялті”, — зазначив експерт.
“Нові Ялтинські угоди — поділити світ, закріпити за собою зону відповідальності. І вона ненавидить Америку не за те, що Америка сидить в політбюро і вирішує долю світу, а за те, що Америка там сидить одна,” — заявив П.Казарін.
Як повідомляв УНН, закордонні ЗМІ пов’язують загострення ситуації в Авдіївці з прізвищами Д.Трампа та В.Путіна.