Между Кремлем и Белым домом обязательно произойдет конфликт - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Между администрацией Дональда Трампа и Кремлем обязательно произойдет конфликт, ведь Москва будет добиваться заключения новых Ялтинских соглашений. Об этом в эфире "5 канала" заявил политический обозреватель Павел Казарин, передает УНН.
"Между Москвой и Белым домом обязательно будет конфликт. Он не может не состояться по одной простой причине - Москва свое идеальное будущее видит в новой "Ялте", - отметил эксперт.
"Новые Ялтинские соглашения - поделить мир, закрепить за собой зону ответственности. И она ненавидит Америку не за то, что Америка сидит в политбюро и решает судьбы мира, а за то, что Америка там сидит одна ", - заявил П.Казарин.
Как сообщал УНН, зарубежные СМИ связывают обострение ситуации в Авдеевке с фамилиями Д.Трампа и В.Путина.