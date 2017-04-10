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Між Києвом та Перемишлем на Великдень курсуватиме додатковий експрес

Київ • УНН

 • 6431 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У зв’язку зі збільшенням попиту пасажирів на перевезення в період великодніх свят Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ №707/708 Київ – Перемишль. Він курсуватиме складом швидкісного електропоїзда Hyundai Rotem із Києва та Перемишля 12, 13, 14, 17 та 18 квітня. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ "Українська залізниця".   

"Ми бачимо, що кількість охочих подорожувати залізницею до Європи зростає. Тим більше зараз, із перспективою безвізу до Європи. Тож ми вже активно працюємо над новими міжнародними напрямками для пасажирів", - заявив голова правління "Укрзалізниці"  Войцех Балчун.

Поїзд №707/708 Київ – Львів – Перемишль відправиться з Києва о 12:24 та прибуде до Перемишля о 19:03 (за польським часом) із зупинкою у Львові о 17:41/55.

Зворотно з Перемишля поїзд відправиться о 20:20 (за польським часом) та прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 05:23. Поїзд прослідує з зупинкою у Львові о 23:22/36.

Розклад руху розроблено з урахуванням можливості пересадки на станції Перемишль із поїзда №707 Київ – Перемишль на поїзд №33714/35170 Перемишль – Краків – Варшава – Гдиня, який відправиться з Перемишля о 21:48.

Зворотно пасажири поїзда №8305 Слупськ – Познань – Вроцлав – Краків – Перемишль, що прибуває в Перемишль о 19:22, зможуть продовжити свою подорож поїздом №707/708 Перемишль – Київ.

У міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу складає орієнтовно 597,83 грн, ІІ класу – 422,62 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 244,55 грн, ІІ класу – 178,49 грн.

Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа (зазначена вартість проїзду в гривнях розрахована по курсу 1 євро = 28,6734 грн станом на 10 квітня 2017 року).

Продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ №707/708 Київ – Львів – Перемишль буде відкрито найближчим часом.

Як повідомляв УНН 6 квітня, "Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди до травневих свят. 

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