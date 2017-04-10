Между Киевом и Перемышлем на Пасху будет курсировать дополнительный экспресс

"Мы видим, что количество желающих путешествовать по железной дороге в Европу растет. Тем более сейчас, с перспективой безвизовых поездок в Европу. Поэтому мы уже активно работаем над новыми международными направлениями для пассажиров", - заявил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Поезд №707 / 708 Киев - Львов - Перемышль будет отправляться из Киева в 12:24 и прибывать в Перемышль в 19:03 (по местному времени) с остановкой во Львове в 17: 41/55.

Обратно из Перемышля поезд отправится в 20:20 (по местному времени) и прибудет на станцию ​​Киев-Пассажирский в 5:23. Поезд проследует с остановкой во Львове в 23: 22/36.

Расписание движения разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль с поезда №707 Киев - Перемышль на поезд №33714 / 35170 Перемышль - Краков - Варшава - Гдыня, который отправится из Перемышля в 21:48.

Обратно пассажиры поезда №8305 Слупск - Познань - Вроцлав - Краков - Перемышль, прибывающего в Перемышль в 19:22, смогут продолжить свое путешествие поездом №707 / 708 Перемышль - Киев.

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составит ориентировочно 597,83 грн, II класса - 422,62 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 244,55 грн, II класса - 178,49 грн.

Стоимость проезда в гривнах зависит от курса евро на день оформления проездного документа (указана стоимость проезда в гривнах рассчитана по курсу 1 евро = 28,6734 грн по состоянию на 10 апреля 2017 года).

Продажа билетов на поезд Интерсити + №707 / 708 Киев - Львов - Перемышль будет открыта в ближайшее время.

Как сообщал УНН 6 апреля, "Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда к майским праздникам.