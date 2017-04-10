Между Киевом и Перемышлем на Пасху будет курсировать дополнительный экспресс

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50661 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104802 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161280 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118745 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117893 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113286 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104768 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107207 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103691 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Между Киевом и Перемышлем на Пасху будет курсировать дополнительный экспресс

Между Киевом и Перемышлем на Пасху будет курсировать дополнительный экспресс

Киев  •  УНН

 • 6431 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В связи с увеличением спроса пассажиров на перевозки в период пасхальных праздников Укрзализныця назначила дополнительный поезд Интерсити + №707 / 708 Киев - Перемышль. Он будет курсировать составом скоростного электропоезда Hyundai Rotem из Киева и Перемышля 12, 13, 14, 17 и 18 апреля. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы видим, что количество желающих путешествовать по железной дороге в Европу растет. Тем более сейчас, с перспективой безвизовых поездок в Европу. Поэтому мы уже активно работаем над новыми международными направлениями для пассажиров", - заявил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Поезд №707 / 708 Киев - Львов - Перемышль будет отправляться из Киева в 12:24 и прибывать в Перемышль в 19:03 (по местному времени) с остановкой во Львове в 17: 41/55.

Обратно из Перемышля поезд отправится в 20:20 (по местному времени) и прибудет на станцию ​​Киев-Пассажирский в 5:23. Поезд проследует с остановкой во Львове в 23: 22/36.

Расписание движения разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль с поезда №707 Киев - Перемышль на поезд №33714 / 35170 Перемышль - Краков - Варшава - Гдыня, который отправится из Перемышля в 21:48.

Обратно пассажиры поезда №8305 Слупск - Познань - Вроцлав - Краков - Перемышль, прибывающего в Перемышль в 19:22, смогут продолжить свое путешествие поездом №707 / 708 Перемышль - Киев.

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составит ориентировочно 597,83 грн, II класса - 422,62 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 244,55 грн, II класса - 178,49 грн.

Стоимость проезда в гривнах зависит от курса евро на день оформления проездного документа (указана стоимость проезда в гривнах рассчитана по курсу 1 евро = 28,6734 грн по состоянию на 10 апреля 2017 года).

Продажа билетов на поезд Интерсити + №707 / 708 Киев - Львов - Перемышль будет открыта в ближайшее время.

Как сообщал УНН 6 апреля, "Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда к майским праздникам.

Украинские Национальные Новости

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