Між Києвом та Одесою у суботу курсуватиме додатковий поїзд

"Для задоволення підвищеного попиту на перевезення в одеському напрямку найближчими вихідними "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд - № 94 (Мінськ) Київ – Одеса. Він відправиться з Києва у суботу 22 квітня зі станції Київ –Пасажирський о 02:36 та прибуде до Одеси того ж дня о 12:15. Зворотно відправлення з Одеси 22 квітня о 15:42 та прибуття до Києва в неділю о 01:36", - йдеться у повідомленні.

Поїзд прослідує через Фастів, Козятин, Жмеринку, Котовськ. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони.

Загалом у період з 19 по 25 квітня курсуватиме 13 додаткових поїздів на популярних маршрутах, ще 4 графікові поїзди в ці дні здійснять додаткові рейси.

Як повідомляв УНН 20 квітня, на найближчі 5 днів "Укрзалізниця" призначила 12 додаткових поїздів.

Також через негоду на трасі “Київ-Одеса” обмежено рух вантажного транспорту.