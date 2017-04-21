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Між Києвом та Одесою у суботу курсуватиме додатковий поїзд

Між Києвом та Одесою у суботу курсуватиме додатковий поїзд

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Додатковий поїзд № 94 (Мінськ) Київ – Одеса відправиться з Києва у суботу 22 квітня зі станції Київ –Пасажирський о 02:36 та прибуде до Одеси того ж дня о 12:15. Зворотно відправлення з Одеси 22 квітня о 15:42 та прибуття до Києва в неділю о 01:36. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Для задоволення підвищеного попиту на перевезення в одеському напрямку найближчими вихідними "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд - № 94 (Мінськ) Київ – Одеса. Він відправиться з Києва у суботу 22 квітня зі станції Київ –Пасажирський о 02:36 та прибуде до Одеси того ж дня о 12:15. Зворотно відправлення з Одеси 22 квітня о 15:42 та прибуття до Києва в неділю о 01:36", - йдеться у повідомленні.

Поїзд прослідує через Фастів, Козятин, Жмеринку, Котовськ. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони.

Загалом у період з 19 по 25 квітня курсуватиме 13 додаткових поїздів на популярних маршрутах, ще 4 графікові поїзди в ці дні здійснять додаткові рейси.

Як повідомляв УНН 20 квітня, на найближчі 5 днів "Укрзалізниця" призначила 12 додаткових поїздів.

Також через негоду на трасі “Київ-Одеса” обмежено рух вантажного транспорту.

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