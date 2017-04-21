Между Киевом и Одессой в субботу будет курсировать дополнительный поезд

"Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в одесском направлении в ближайшие выходные "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд - № 94 (Минск) Киев-Одесса. Он отправится из Киева в субботу 22 апреля со станции Киев-Пассажирский в 2:36 и прибудет в Одессы тот же день в 12:15. Обратно отправление из Одессы 22 апреля в 15:42 и прибытие в Киев в воскресенье в 01:36", - говорится в сообщении.

Поезд проследует через Фастов, Казатин, Жмеринка, Котовск. В составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны.

Всего в период с 19 по 25 апреля будет курсировать 13 дополнительных поездов на популярных маршрутах и еще 4 графиковых поезда в эти дни проведут дополнительные рейсы.

Как сообщал УНН 20 апреля, на ближайшие 5 дней "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов.

Также из-за непогоды на трассе "Киев-Одесса" ограничено движение грузового транспорта.