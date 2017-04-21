Между Киевом и Одессой в субботу будет курсировать дополнительный поезд

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25266 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88995 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145403 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113963 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110917 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103089 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103254 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Между Киевом и Одессой в субботу будет курсировать дополнительный поезд

Между Киевом и Одессой в субботу будет курсировать дополнительный поезд

Киев  •  УНН

 • 10211 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Дополнительный поезд № 94 (Минск) Киев-Одесса отправится из Киева в субботу 22 апреля со станции Киев-Пассажирский в 2:36 и прибудет в Одессу в тот же день в 12:15. Обратно отправление из Одессы 22 апреля в 15:42 и прибытие в Киев в воскресенье в 01:36. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в одесском направлении в ближайшие выходные "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд - № 94 (Минск) Киев-Одесса. Он отправится из Киева в субботу 22 апреля со станции Киев-Пассажирский в 2:36 и прибудет в Одессы тот же день в 12:15. Обратно отправление из Одессы 22 апреля в 15:42 и прибытие в Киев в воскресенье в 01:36", - говорится в сообщении.

Поезд проследует через Фастов, Казатин, Жмеринка, Котовск. В составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны.

Всего в период с 19 по 25 апреля будет курсировать 13 дополнительных поездов на популярных маршрутах и еще 4 графиковых поезда в эти дни проведут дополнительные рейсы.

Как сообщал УНН 20 апреля, на ближайшие 5 дней "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов.

Также из-за непогоды на трассе "Киев-Одесса" ограничено движение грузового транспорта.

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