Митрополита УПЦ МП Павла виписали з лікарні і він взяв участь у судовому засіданні, але по відеозв'язку - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Екснамісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя виписали з лікарні після того, як йому було поставлено діагноз гострий інфаркт міокарда і було проведено операцію. Митрополит продовжує амбулаторне лікування і на судовому засіданні був присутній у режимі відеоконференції, повідомив адвокат Микита Чемкан, передає УНН.
Деталі
За словами адвоката, сьогодні в Соломʼянському районному суді міста Києва відбулося судове засідання, на якому вирішувалося питання щодо встановлення строку на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження стороні захисту.
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"Митрополит Павел, якого вже виписали з лікарні приймав участь в судовому засіданні у режимі відеоконференції, у зв’язку із поганим самопочуттям", - написав він у Telegram.
Зазначається, що за результатами розгляду клопотання суд встановив строк до 12 вересня на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, після спливу якого справа буде направлена до суду.
"Також повідомляємо, що Митрополит Павел продовжує амбулаторне лікування та потребує постійного нагляду лікарів", - додав Чемкан.
Доповнення
14 серпня адвокат заявляв, що митрополита Павла було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання. Йому поставили діагноз гострий інфаркт міокарда.
Служба безпеки України 1 квітня повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.
Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі 33 300 000 грн. Але 13 серпня Солом'янський районний суд Києва продовжив строк дії обов’язків покладених на митрополита.