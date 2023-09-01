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Митрополита УПЦ МП Павла выписали из больницы и он принял участие в судебном заседании, но по видеосвязи - адвокат

Митрополита УПЦ МП Павла выписали из больницы и он принял участие в судебном заседании, но по видеосвязи - адвокат

Киев • УНН

 • 603033 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя выписали из больницы после того, как ему был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда и была проведена операция. Митрополит продолжает амбулаторное лечение и на судебном заседании присутствовал в режиме видеоконференции, сообщил адвокат Никита Чемкан, передает УНН.

Детали

По словам адвоката, сегодня в Соломенском районном суде города Киева состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос об установлении срока на ознакомление с материалами уголовного производства стороне защиты.

Цитата

"Митрополит Павел, которого уже выписали из больницы принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, в связи с плохим самочувствием", - написал он в Telegram.

Отмечается, что по результатам рассмотрения ходатайства суд установил срок до 12 сентября на ознакомление с материалами уголовного производства, по истечении которого дело будет направлено в суд.

"Также сообщаем, что Митрополит Павел продолжает амбулаторное лечение и нуждается в постоянном наблюдении врачей", - добавил Чемкан.

Дополнение

14 августа адвокат заявлял, что митрополит Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство. Ему поставили диагноз острый инфаркт миокарда.

Служба безопасности Украины 1 апреля сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь был освобожден из-под стражи. За него внесли залог в размере 33 300 000 грн. Но 13 августа Соломенский районный суд Киева продлил срок действия обязанностей’возложенных на митрополита.

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