Митрополита УПЦ МП Павла выписали из больницы и он принял участие в судебном заседании, но по видеосвязи - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя выписали из больницы после того, как ему был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда и была проведена операция. Митрополит продолжает амбулаторное лечение и на судебном заседании присутствовал в режиме видеоконференции, сообщил адвокат Никита Чемкан, передает УНН.
Детали
По словам адвоката, сегодня в Соломенском районном суде города Киева состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос об установлении срока на ознакомление с материалами уголовного производства стороне защиты.
Цитата
"Митрополит Павел, которого уже выписали из больницы принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, в связи с плохим самочувствием", - написал он в Telegram.
Отмечается, что по результатам рассмотрения ходатайства суд установил срок до 12 сентября на ознакомление с материалами уголовного производства, по истечении которого дело будет направлено в суд.
"Также сообщаем, что Митрополит Павел продолжает амбулаторное лечение и нуждается в постоянном наблюдении врачей", - добавил Чемкан.
Дополнение
14 августа адвокат заявлял, что митрополит Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство. Ему поставили диагноз острый инфаркт миокарда.
Служба безопасности Украины 1 апреля сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу.
Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь был освобожден из-под стражи. За него внесли залог в размере 33 300 000 грн. Но 13 августа Соломенский районный суд Киева продлил срок действия обязанностей’возложенных на митрополита.