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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Митрополит УПЦ МП Павло заявив, що назвав патріарха Філарета "сином диявола"

Митрополит УПЦ МП Павло заявив, що назвав патріарха Філарета "сином диявола"

Київ • УНН

 • 11219 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Митрополит УПЦ МП Павло (Лебедь) заявив, що назвав патріарха Філарета "сином диявола". Про це під час брифінгу заявив митрополит УПЦ МП Павло (Лебедь), передає кореспондент УНН.

"Якщо сьогодні ідуть розборки в тім, що я нібито образив Михайла Денисенко (Філарета) – я його не обидив. Я сказав слова Святого письма – якщо людини чинить погані вчинки, якщо людина розділяє церкву, якщо людина благословляє людей на війну, братовбивчу, чи яку хочете, чи як ви зрозумієте, вона є сином диявола. Не більше не менше – я ці слова сказав", - заявив Лебедь.

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Як повідомляв УНН, СБУ обшукує Лавру і помешкання митрополита Павла.

Як повідомляв УНН, за інформацією свідків, обшуки проходять вдома у настоятеля Павла та також у самій Лаврі.

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