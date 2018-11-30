Митрополит УПЦ МП Павло заявив, що назвав патріарха Філарета "сином диявола"

"Якщо сьогодні ідуть розборки в тім, що я нібито образив Михайла Денисенко (Філарета) – я його не обидив. Я сказав слова Святого письма – якщо людини чинить погані вчинки, якщо людина розділяє церкву, якщо людина благословляє людей на війну, братовбивчу, чи яку хочете, чи як ви зрозумієте, вона є сином диявола. Не більше не менше – я ці слова сказав", - заявив Лебедь.



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Як повідомляв УНН, СБУ обшукує Лавру і помешкання митрополита Павла.



Як повідомляв УНН, за інформацією свідків, обшуки проходять вдома у настоятеля Павла та також у самій Лаврі.

