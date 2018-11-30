Митрополит УПЦ МП Павел заявил, что назвал патриарха Филарета "сыном дьявола"

"Если сегодня идут разборки в том, что я якобы оскорбил Михаила Денисенко (Филарета) - я его обидел. Я сказал слова Священного писания - если человека делает плохие поступки, если человек разделяет церковь, если человек благословляет людей на войну, братоубийственную, или которую хотите, или как вы поймете, он является сыном дьявола. Ни больше ни меньше - эти слова сказал", - заявил Лебедь.



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Как сообщал УНН, СБУ обыскивает Лавру и помещения митрополита Павла.



Как сообщал УНН, по информации свидетелей, обыски проходят дома у настоятеля Павла и также в самой Лавре.

