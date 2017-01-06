Митрополит Онуфрій побажав українцям на Різдво миру і любові

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КИЇВ. 6 січня. УНН. У свято Різдва по плоті Господа, Бога і Спасителя Іісуса Христа Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звернувся з традиційним відеозверненням до багатомільйонної пастви, передає УНН із посиланням на прес-службу УПЦ.

Його Блаженство привітав віруючих зі святом Різдва Христового.

“У ці святі дні наші серця сповнюються благочестивими спогадами про велику тайну Боговтілення. Яка дивна історія! Син Божий, Який є Творцем видимого і невидимого світу, для Якого небо — престол, а земля — підніжжя ніг, не знаходить собі місця в готелі, а народжується у бідній печері”, — сказав Предстоятель.

Згадуючи Євангельське оповідання про поклоніння пастухів і волхвів новонародженому Спасителеві, Блаженніший владика зауважив: “І ми у ці дні також з особливим смиренням і з любов’ю кланяємось своєму Спасителю і дякуємо за те, що Він по Своїй безмірній любові до нас прийшов на землю, прийняв на Себе нашу людську природу, освятив її, очистив, і знищив наші гріхи”.

“У ці святі дні ми молимося за нашу Українську землю, за наш народ і просимо, щоби Бог послав нам Свій благодатний мир. Ми просимо, щоби Бог благословив усіх нас”, — додав Предстоятель.

“Нехай у ці дні наші серця особливо наповнюються вдячною любов’ю до Бога і один до одного. Щастя Вам, нехай Бог всіх вас береже”.

Також Його Блаженство направив Різдвяне послання архіпастирям, пастирям, чернецтву і всім вірним чадам Української Православної Церкви.

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