Митрополит Онуфрій побажав українцям на Різдво миру і любові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У свято Різдва по плоті Господа, Бога і Спасителя Іісуса Христа Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звернувся з традиційним відеозверненням до багатомільйонної пастви, передає УНН із посиланням на прес-службу УПЦ.
Його Блаженство привітав віруючих зі святом Різдва Христового.
“У ці святі дні наші серця сповнюються благочестивими спогадами про велику тайну Боговтілення. Яка дивна історія! Син Божий, Який є Творцем видимого і невидимого світу, для Якого небо — престол, а земля — підніжжя ніг, не знаходить собі місця в готелі, а народжується у бідній печері”, — сказав Предстоятель.
Згадуючи Євангельське оповідання про поклоніння пастухів і волхвів новонародженому Спасителеві, Блаженніший владика зауважив: “І ми у ці дні також з особливим смиренням і з любов’ю кланяємось своєму Спасителю і дякуємо за те, що Він по Своїй безмірній любові до нас прийшов на землю, прийняв на Себе нашу людську природу, освятив її, очистив, і знищив наші гріхи”.
“У ці святі дні ми молимося за нашу Українську землю, за наш народ і просимо, щоби Бог послав нам Свій благодатний мир. Ми просимо, щоби Бог благословив усіх нас”, — додав Предстоятель.
“Нехай у ці дні наші серця особливо наповнюються вдячною любов’ю до Бога і один до одного. Щастя Вам, нехай Бог всіх вас береже”.
Також Його Блаженство направив Різдвяне послання архіпастирям, пастирям, чернецтву і всім вірним чадам Української Православної Церкви.