Митрополит Онуфрий пожелал украинцам на Рождество мира и любви
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В праздник Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился с традиционным видеообращением к многомиллионной пастве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЦ.
Его Блаженство поздравил верующих с праздником Рождества Христова.
"В эти святые дни наши сердца наполняются благочестивыми воспоминаниями о великой тайне Боговоплощения. Какая удивительная история! Сын Божий, Который является Творцом видимого и невидимого мира, для Которого небо - престол, а земля - подножие ног, не находит себе места в гостинице, а рождается в бедной пещере", - сказал Предстоятель.
Вспоминая Евангельское повествование о поклонении пастухов и волхвов новорожденному Спасителю, Блаженнейший владыка отметил: "Все мы в эти дни также с особым смирением и любовью кланяемся своему Спасителю и благодарим за то, что Он по Своей безмерной любви к нам пришел на землю, принял на Себя нашу человеческую природу, освятил ее, очистил, и уничтожил наши грехи".
"В эти святые дни мы молимся за нашу Украинскую землю, за наш народ и просим, чтобы Бог послал нам Свой благодатный мир. Мы просим, чтобы Бог благословил всех нас", - добавил Предстоятель.
"Пусть в эти дни наши сердца особенно наполняются благодарной любовью к Богу и друг к другу. Счастья Вам, пусть Бог всех вас бережет".
Также Его Блаженство направил Рождественское послание архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви.