ДФС виявлено правопорушень на суму 2,7 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За період січень-листопад 2018 року митницями ДФС виявлено 45,6 тис. порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму 2,7 млрд гривень. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.
"Протягом січня-листопада 2018 року митницями ДФС виявлено 45,6 тис. порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму 2,7 млрд гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість складених протоколів про порушення митних правил зросла на 56%, а вартість предметів правопорушення – на 74%", - повідомили у відомстві.
За даними ДФС, з п’яти тисяч справ, тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 797 млн гривень.
Незаконне переміщення через митний кордон промислових товарів – найпоширеніший випадок. З січень по листопад 2018 року через скоєння таких правопорушень, було вилучено товарів на суму 469 млн грн. Транспортних засобів вилучено на суму понад 146,6 млн грн, продовольчих товарів – на 110,7 млн грн, валюти – 70,8 млн грн.
Митницями ДФС було розглянуто майже 35,5 тис. справ про порушення митних правил.
Митниці передали на розгляд до суду 5,7 тис. справ про порушення митних правил на суму майже 1.7 млрд грн.
"За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на суму 426,4 млн. грн", - додали у прес-службі.
Прес-служба ДФС також повідомляє про те, що за результатами міжнародної взаємодії за 11 місяців 2018 року порушено понад 678 справ про порушення митних правил на суму 665 млн грн. Крім того, у ході міжнародної співпраці встановлено несплату понад 21,1 млн грн обов’язкових митних платежів.
Нагадаємо, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області ліквідували схему незаконного ввезення та продажу техніки відомих торгових марок на суму понад 5,7 млн грн.