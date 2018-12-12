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ГФС обнаружено правонарушений на сумму 2,7 млрд гривен

Киев • УНН

 • 11530 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. За период январь-ноябрь 2018 таможнями Государственной фискальной службой обнаружено 45,6 тысяч нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму 2,7 миллиона гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

ГФС обнаружено правонарушений на сумму 2,7 млрд гривен

"В течение января-ноября 2018 таможнями ГФС обнаружено 45,6 тыс. нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму 2,7 миллиона гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил выросла на 56%, а стоимость предметов правонарушения - на 74%", - сообщили в ведомстве.

По данным ГФС, из пяти тысяч дел, временно изъяты предметы правонарушений на сумму 797 млн гривен.

Незаконное перемещение через таможенную границу промышленных товаров - самый распространенный случай. С января по ноябрь 2018 за совершения таких правонарушений, было изъято товаров на сумму 469 млн грн. Транспортных средств изъято на сумму более 146,6 млн грн, продовольственных товаров - на 110,7 млн грн, валюты - 70,8 млн грн.

Таможнями ГФС было рассмотрено почти 35,5 тыс. дел о нарушении таможенных правил.

Таможни передали на рассмотрение в суд 5,7 тысяч дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,7 млрд грн.

"По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил судом принято решение о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на сумму 426,4 млн. грн", - добавили в пресс-службе.

Пресс-служба ГФС также сообщает о том, что по результатам международного взаимодействия за 11 месяцев 2018 возбуждено более 678 дел о нарушении таможенных правил на сумму 665 млн грн. Кроме того, в ходе международного сотрудничества установлено неуплату более 21,1 млн грн обязательных таможенных платежей.

Напомним, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области ликвидировали схему незаконного ввоза и продажи техники известных торговых марок на сумму более 5,7 млн грн.

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