Митники викрили державіапідприємство на махінації у понад 2 млн євро

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УЖГОРОД-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Працівники Закарпатської митниці ДФС на митному посту "Ужгород" припинили імпортування в Україну устаткування для авіабудування, вартість якого, за документами, було завищено у понад три рази. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської митниці ДФС.

"Було припинено імпортування до України п’ятиосьового оброблювального центру SYSTEM ROBOT AUTOMAZIONE моделі "HPLINE PLUS 28-120". Високотехнологічна установка переміщувалась у розібраному стані чотирма вантажівками на митну територію України на адресу одного з провідних українських підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів. У відповідності до поданих документів загальна вартість імпортованого товару становила 3 100 000 євро. За результатами вжитих аналітично-пошукових заходів працівники митниці встановили, що фактично товар експортований з території Євросоюзу з вартістю 947 320 євро", – розповіла речниця управління ДФС у Закарпатській області Алла Дацюк.

Обладнання поставлялось в рамках виконання Державної програми по літакобудуванню у відповідності до Закону України "Про розвиток літакобудувальної промисловості". При цьому, відповідно до Постанови КМУ від 09.08.17 №635, поставка обладнання звільнена від сплати мита та митних платежів, як обладнання, в тому числі військового призначення.

"Враховуючи наявні факти, фахівці митниці роблять висновок, що підприємство державної форми власності намагалось застосувати схему використання бюджетних коштів не за призначенням, істотно завищивши вартість товарів, а кінцевою метою цієї оборудки взагалі могло бути виведення державних коштів за межі України", – йдеться у повідомленні управління ДФС у Закарпатській області.

Наразі складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України на загальну суму 29 725 548 гривень. Предмети правопорушення вилучено.

Як повідомляв УНН, на Волині нелегально виготовляли та відправляли до Польщі деревне вугілля.

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