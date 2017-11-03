Таможенники разоблачили госавиапредприятие на махинации в более 2 млн евро

"Был прекращен импорт в Украину пятиосевого обрабатывающего центра SYSTEM ROBOT AUTOMAZIONE модели HPLINE PLUS 28-120. Высокотехнологичная установка перемещалась в разобранном состоянии четырьмя грузовиками на таможенную территорию Украины в адрес одного из ведущих украинских предприятий по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. В соответствии с представленными документами, общая стоимость импортируемого товара составила 3 100 000 евро. По результатам принятых аналитически-поисковими мероприятий работники таможни установили, что фактически товар экспортируемый с территории Евросоюза по стоимости 947 320 евро", - рассказала пресс-секретарь управления ГФС в Закарпатской области Алла Дацюк.

Оборудование поставлялось в рамках выполнения Государственной программы по самолетостроению в соответствии с Законом Украины "О развитии самолетостроительной промышленности". При этом, согласно Постановлению КМУ от 09.08.17 №635, поставка оборудования освобождена от уплаты таможенных пошлин и платежей, как оборудования, в том числе военного назначения.

"Учитывая имеющиеся факты, специалисты таможни делают вывод, что предприятие государственной формы собственности пыталось применить схему использования бюджетных средств не по назначению, существенно завысив стоимость товаров, а конечной целью этой сделки вообще могло быть вывода государственных средств за пределы Украины", - говорится в сообщении управления ГФС в Закарпатской области.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины на общую сумму 29 725 548 гривен. Предметы правонарушения изъяты.

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