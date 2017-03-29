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Митники на Закарпатті вилучили партію сонцезахисних окулярів вартістю 400 тис. грн.

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні, 29 березня, під час проведення контрольних заходів оперативною групою Міжрегіональної митниці ДФС на Закарпатті затримано партію сонцезахисних окулярів вартістю 400 тисяч гривень, повідомляють у прес-службі Закарпатської митниці ДФС, передає УНН.

Так, при перевірці вантажу, що прямував з Угорщини в Україну, митники виявили невідповідність заявленої по документах та фактичної кількості, вартості й найменування товару. У вантажі, заявленому як “окуляри сонцезахисні та аксесуари” у кількості 239 вантажних місць вартістю 78 тис. дол., фактична кількість окулярів виявилася на 4770 шт. більшою, ніж заявлена в товаросупровідних документах.

Через порушення митних правил товар вилучено на склад Закарпатської митниці ДФС. Попередня загальна вартість вантажу складає близько 400 тис.грн.

Відповідно до ч.1 ст.483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) санкція за порушення передбачає штраф у розмірі 100% вартості товарів з їх подальшою конфіскацією.

Нагадаємо, 25 березня митники вилучили 42 кг тютюну для кальянів у “Борисполі”.

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