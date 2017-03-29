Таможенники на Закарпатье изъяли партию солнцезащитных очков стоимостью 400 тыс. грн.

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50604 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104801 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161275 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118744 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117893 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113286 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104768 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107207 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103691 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154958 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Таможенники на Закарпатье изъяли партию солнцезащитных очков стоимостью 400 тыс. грн.

Таможенники на Закарпатье изъяли партию солнцезащитных очков стоимостью 400 тыс. грн.

Киев  •  УНН

 • 8372 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня, 29 марта, во время проведения контрольных мероприятий оперативной группой Межрегиональной таможни ДФС на Закарпатье задержана партия солнцезащитных очков стоимостью 400 тыс.гривен, сообщают в пресс-службе Закарпатской таможни ДФС, передает УНН.

Так, при проверке груза, следовавшего из Венгрии в Украину, таможенники обнаружили несоответствие заявленной по документам и фактического количества, стоимости и наименования товара. В грузы, заявленному как "очки солнцезащитные и аксессуары" в количестве 239 грузовых мест стоимостью 78 тыс.долл., Фактическое количество очков оказалась на 4770 шт. больше, чем заявленная в товаросопроводительных документах.

Из-за нарушения таможенных правил товар изъят на склад Закарпатской таможни ДФС. Предыдущая общая стоимость груза составляет около 400 тыс.грн

Согласно ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) санкция за нарушение предусматривает штраф в размере 100% стоимости товаров с их последующей конфискацией.

Напомним, 25 марта таможенники изъяли 42 кг табака для кальянов в "Борисполе" .

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