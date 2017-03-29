Таможенники на Закарпатье изъяли партию солнцезащитных очков стоимостью 400 тыс. грн.

Так, при проверке груза, следовавшего из Венгрии в Украину, таможенники обнаружили несоответствие заявленной по документам и фактического количества, стоимости и наименования товара. В грузы, заявленному как "очки солнцезащитные и аксессуары" в количестве 239 грузовых мест стоимостью 78 тыс.долл., Фактическое количество очков оказалась на 4770 шт. больше, чем заявленная в товаросопроводительных документах.

Из-за нарушения таможенных правил товар изъят на склад Закарпатской таможни ДФС. Предыдущая общая стоимость груза составляет около 400 тыс.грн

Согласно ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) санкция за нарушение предусматривает штраф в размере 100% стоимости товаров с их последующей конфискацией.

Напомним, 25 марта таможенники изъяли 42 кг табака для кальянов в "Борисполе" .