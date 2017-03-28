Митника аеропорту "Бориспіль" спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Правоохоронці Київщини затримала співробітника Київської митниці ДФС на отриманні неправомірної вигоди, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Сьогодні, 28 березня,правоохоронці затримали митника, який вимагав від громадянина 1100 євро.
Під час отримання частини грошових коштів у сумі 350 євро митника було затримано за місцем несення служби в аеропорту “Бориспіль”. Вказані кошти співробітник Київської митниці ДФС вимагав від громадянина за купівлю товарів в обхід митних платежів.
Іншу частину коштів у сумі 750 євро митник вимагав за нерозмитнення товару, зокрема, посилок, які будуть ввезені з-за кордону та несплату митних платежів.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНН, у Львові прокурора затримали на хабарі в 12 тис. грн.