Таможенника аэропорта "Борисполь" поймали на взятке

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Правоохранители Киевской области задержала сотрудника Киевской таможни ДФС на получении неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Сегодня, 28 марта, правоохранители задержали таможенника, который требовал от гражданина 1100 евро.

При получении части денежных средств в сумме 350 евро таможенника задержали по месту несения службы в аэропорту "Борисполь". Указанные средства сотрудник Киевской таможни ДФС требовал от гражданина за покупку товаров в обход таможенных платежей.

Остальную часть средств в сумме 750 евро таможенник требовал за нерастаможивания товара, в частности, посылок, которые будут ввезены из-за границы и неуплату таможенных платежей.

Сейчас решается вопрос об уведомление о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, во Львове прокурора поймали на взятке в 12 тыс. грн.

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