Мітингувальники в Парагваї підпалили конгрес

Мітингувальники назвали прийняття поправки “державним переворотом”, після чого увірвалися в будівлю парламенту і почали підпалювати там різні предмети. В результаті цього вогонь поширився на весь перший поверх будівлі. В даний час вогонь локалізовано.

Зазначають, що поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ і водомети для розгону протестуючих.

Як повідомляв УНН, у січні під час акцій протесту проти інавгурації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні протестувальники підпалили і закидали цеглою будівлі міста. Також був спалений лімузин.