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Мітингувальники в Парагваї підпалили конгрес

Мітингувальники в Парагваї підпалили конгрес

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Парагваї протестуючі підпалили будівлю конгресу після того, як сенат прийняв поправку, що дозволяє президенту країни Орасіо Картес балотуватися ще на один термін, передає УНН з посиланням на Reuters.

Мітингувальники назвали прийняття поправки “державним переворотом”, після чого увірвалися в будівлю парламенту і почали підпалювати там різні предмети. В результаті цього вогонь поширився на весь перший поверх будівлі. В даний час вогонь локалізовано.

Зазначають, що поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ і водомети для розгону протестуючих.

Як повідомляв УНН, у січні під час акцій протесту проти інавгурації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні протестувальники підпалили і закидали цеглою будівлі міста. Також був спалений лімузин.

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