Мітингувальники в Парагваї підпалили конгрес
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Парагваї протестуючі підпалили будівлю конгресу після того, як сенат прийняв поправку, що дозволяє президенту країни Орасіо Картес балотуватися ще на один термін, передає УНН з посиланням на Reuters.
Мітингувальники назвали прийняття поправки “державним переворотом”, після чого увірвалися в будівлю парламенту і почали підпалювати там різні предмети. В результаті цього вогонь поширився на весь перший поверх будівлі. В даний час вогонь локалізовано.
Зазначають, що поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ і водомети для розгону протестуючих.
Як повідомляв УНН, у січні під час акцій протесту проти інавгурації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні протестувальники підпалили і закидали цеглою будівлі міста. Також був спалений лімузин.