Митингующие в Прагваи подожгли конгресс
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Парагвае протестующие подожгли здание конгресса после того, как сенат принял поправку, разрешающую президенту страны Орасио Картес баллотироваться еще на один срок, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Митингующие назвали принятия поправки "государственным переворотом", после чего ворвались в здание парламента и начали поджигать там различные предметы. В результате этого огонь распространился на весь первый этаж здания. В настоящее время огонь локализован.
Отмечают, что полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.
Как сообщал УНН, в январе во время акций протеста против инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне протестующие подожгли и забросали кирпичами здания города. Также был сожжен лимузин.