Мітинг проти М.Ле Пен пройшов у Бордо
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Бордо, розташованому на південному заході Франції, пройшов мітинг проти приїзду кандидата в президенти країни і лідера партії “Національний фронт” Марін Ле Пен, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
Відзначається, що на вулиці і площі міста вийшли понад тисячу осіб. За даними поліції, в маніфестації брали участь 700 осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кандидат у президенти Франції М.Ле Пен заявила про “смерть” ЄС
У свою чергу організатори протестної акції повідомили про двох тисяч учасників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: М.Ле Пен у Москві виступила проти санкцій ЄС щодо Росії
Мітинг проходив в декількох км від місця виступу Марін Ле Пен. В кінці маніфестації кілька людей почали бити вікна і нападати на співробітників поліції. Варта правопорядку застосували у відповідь сльозогінний газ і кийки. Кілька мітингувальників були затримані.