Мітинг проти М.Ле Пен пройшов у Бордо

Відзначається, що на вулиці і площі міста вийшли понад тисячу осіб. За даними поліції, в маніфестації брали участь 700 осіб.

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У свою чергу організатори протестної акції повідомили про двох тисяч учасників.

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Мітинг проходив в декількох км від місця виступу Марін Ле Пен. В кінці маніфестації кілька людей почали бити вікна і нападати на співробітників поліції. Варта правопорядку застосували у відповідь сльозогінний газ і кийки. Кілька мітингувальників були затримані.