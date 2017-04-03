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Мітинг проти М.Ле Пен пройшов у Бордо

Мітинг проти М.Ле Пен пройшов у Бордо

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Бордо, розташованому на південному заході Франції, пройшов мітинг проти приїзду кандидата в президенти країни і лідера партії “Національний фронт” Марін Ле Пен, передає УНН з посиланням на Le Figaro.

Відзначається, що на вулиці і площі міста вийшли понад тисячу осіб. За даними поліції, в маніфестації брали участь 700 осіб.

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У свою чергу організатори протестної акції повідомили про двох тисяч учасників.

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Мітинг проходив в декількох км від місця виступу Марін Ле Пен. В кінці маніфестації кілька людей почали бити вікна і нападати на співробітників поліції. Варта правопорядку застосували у відповідь сльозогінний газ і кийки. Кілька мітингувальників були затримані.

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