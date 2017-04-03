Митинг против М.Ле Пен прошел в Бордо
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Бордо, расположенном на юго-западе Франции, прошел митинг против приезда кандидата в президенты страны и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Отмечается, что на улицы и площади города вышли более тысячи человек. По данным полиции, в манифестации участвовали 700 человек.
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В свою очередь организаторы акции протеста сообщили о двух тысяч участников.
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Митинг проходил в нескольких км от места выступления Марин Ле Пен. В конце манифестации несколько человек начали бить окна и нападать на сотрудников полиции. Стражи правопорядка применили в ответ слезоточивый газ и дубинки. Несколько митингующих были задержаны.