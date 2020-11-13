Мітинг проти "карантину вихідного дня": під Харківською ОДА сьогодні було близько 500 громадян

"13 листопада під стінами Харківської обласної держадміністрації зібралися близько 500 громадян. Вони вимагали вирішити питання щодо карантинних обмежень закладів харчування та висловлювали протест проти введення карантину вихідного дня", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через деякий час учасники акції перемістилися до будівлі обласного главку поліції.

"Група осіб вийшла на проїжджу частину перед установою та на декілька хвилин заблокувала рух транспорту", - зазначається в повідомленні.

Охорону правопорядку забезпечували 95 співробітників поліції.

"Інформація про перекриття дороги зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міська влада Одеси та Черкас не підтримує ініціативу уряду щодо впровадження "карантину вихідного дня".

Як повідомлялося, Кабмін оприлюднив постанову щодо "карантину вихідного дня".