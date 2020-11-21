Мітинг під стінами "Феофанії", де лікується Зеленський, пройшов без порушень - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Автомарш “Майдан-Феофанія” пройшов без правопорушень. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у місті Києві.
“Інформації про правопорушення немає, все спокійно”, — зазначили у поліції.
Нагадаємо, учасники автомаршу “Майдан-Феофанія” під стінами лікарні “Феофанія”, де лікується від COVID-19 Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, запалили фаєри та висипали асфальт.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві поліція посилила заходи безпеки у місцях проведення заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи. Так, локації перевірили вибухотехніки та кінологи.
Також нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.