Мітинг пенсіонерів МВС розпочався у Кропивницькому

"Зараз лейтенант нової поліції отримує 7-8 тис., а у мене, підполковника, пенсія така, що на життя не вистачає", - прокоментував учасник акції Микола Басистий.

Також він додав, що мітингувальники вимагають, щоб виконувався закон, прийнятий 23 грудня 2015 року про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб, де є прикінцеві положення, у яких говориться, що пенсіонери МВС та інших структур повинині отримувати таку пенсію, яку оьримував би зараз пенсіонер поліції.

Активісти сподіваються, що представники держави в регіоні донесуть їхні вимоги до вищого керівництва та посприяють у вирішенні цієї проблеми.

Нагадаємо, 23 грудня з півсотні колишніх міліціонерів прийшли з пікетом на засідання сесії Рівненської обласної ради. Вони звернулися до депутатів, щоб ті надіслали Президенту, Парламенту та Кабміну звернення щодо перерахунку пенсій.