Митинг пенсионеров МВД начался в Кропивницком

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124271 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183493 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133650 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126849 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118831 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106624 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107640 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 103947 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Митинг пенсионеров МВД начался в Кропивницком

Митинг пенсионеров МВД начался в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 14992 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 марта. УНН. На центральной площади Кропивницкого, Героев Майдана, собрались пенсионеры МВД из разных районов, которые требуют пересчета свои пенсий согласно новому законодательству, передает корреспондент УНН.

"Сейчас лейтенант новой полиции получает 7-8 тыс., а у меня, подполковника, пенсия такая, что на жизнь не хватает", - прокомментировал участник акции Николай Басистый.

Также он добавил, что митингующие требуют, чтобы выполнялся закон, принятый 23 декабря 2015 года о пенсионном обеспечении военнослужащих и некоторых других лиц, где есть заключительные положения, в которых говорится, что пенсионеры МВД и других структур должны получать такую же ​​пенсию, которую бы получал сейчас пенсионер полиции.

Активисты надеются, что представители государства в регионе донесут их требования высшему руководству и помогут в решении этой проблемы.

Напомним, 23 декабря около полусотни бывших милиционеров пришли с пикетом на заседание сессии Ровенского областного совета. Они обратились к депутатам, чтобы те направили Президенту, Парламенту и Кабмину обращение о перерасчете пенсий.

 

 

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