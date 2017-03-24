Митинг пенсионеров МВД начался в Кропивницком

"Сейчас лейтенант новой полиции получает 7-8 тыс., а у меня, подполковника, пенсия такая, что на жизнь не хватает", - прокомментировал участник акции Николай Басистый.

Также он добавил, что митингующие требуют, чтобы выполнялся закон, принятый 23 декабря 2015 года о пенсионном обеспечении военнослужащих и некоторых других лиц, где есть заключительные положения, в которых говорится, что пенсионеры МВД и других структур должны получать такую же ​​пенсию, которую бы получал сейчас пенсионер полиции.

Активисты надеются, что представители государства в регионе донесут их требования высшему руководству и помогут в решении этой проблемы.

Напомним, 23 декабря около полусотни бывших милиционеров пришли с пикетом на заседание сессии Ровенского областного совета. Они обратились к депутатам, чтобы те направили Президенту, Парламенту и Кабмину обращение о перерасчете пенсий.