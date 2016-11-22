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Мита на вивіз деревини породять корупцію - Б.Кушнірук

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Наміри уряду скасувати заборону на експорт деревини відповідають вимогам вільної торгівлі, натомість запровадження зовнішньоекономічних договорів і вивізного мита містить корупційні ризики. Таку думку висловив економіст Борис Кушнірук, коментуючи пропозиції Кабінету Міністрів щодо вирішення питання мораторію на вивіз лісу-кругляку, передає УНН.

Мита на вивіз деревини породять корупцію - Б.Кушнірук

“Практика контрактів через одне міністерство є хибною, бо продукує можливості для корупції і зловживань. Питання не в тому, що нинішні чиновники більш чесні. Сама система повинна орієнтуватися не на окремих людей, а на принципи, які не дозволяють формувати корупційні можливості”, — заявив Б.Кушнірук.

Він додав, що корупційні ризики містить і запровадження вивізного мита на експортований ліс.

“Жодні мита проблеми не вирішать. Якщо митниця відверто відпускає деревину за іншими кодами, то нічого не можна зробити. Яка різниця — є мита чи ні, — якщо деревина все одно вивозиться. Більше того — воно породить корупцію. Бо буде питання цих кодів, за якими вивозиться сировина”, — заявив Б.Кушнірук.

За словами експерта, пропозиція уряду скасувати заборону на експорт деревини є слушною, бо знімає суперечності із домовленостями України щодо вступу у СОТ та Угодою про Асоціацію з ЄС.

“Євросоюз не буде заперечувати, якщо ми будемо всю сировину продавати на внутрішньому ринку — через аукціонну систему, без жодних обмежень і в повному обсязі. Без створення преференцій для своїх чи чужих”, — додав Б.Кушнірук.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів направив до Європейської Комісії комплексний документ для вирішення питання експорту деревини за принципами відкритого ринку і виконання угод із Євросоюзом. За інформацією політолога Вадима Карасьова, ідеться про скасування мораторію на вивіз лісоматеріалів у необробленому вигляді, запровадження до 1 січня 2020 року зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на експорт лісоматеріалів і вивізного експортного мита у розмірі 20% митної вартості.

Закон про 10-річну заборону експорту лісо- і пиломатеріалів у необробленому вигляді Верховна Рада ухвалила у квітні 2015 року. За ним, мораторій на вивезення кругляка, крім сосни, діє з 1 листопада 2015 року, а на деревні породи сосни заборона буде запроваджена з 1 січня 2017 року.

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