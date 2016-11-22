Пошлины на вывоз древесины породят коррупцию - Б.Кушнирук

“Практика контрактов через одно министерство ошибочна, потому что продуцирует возможности для коррупции и злоупотреблений. Вопрос не в том, что нынешние чиновники честнее. Сама система должна ориентироваться не на отдельных людей, а на принципы, которые не позволяют формировать коррупционные возможности”, — заявил Борис Кушнирук.

Он добавил, что коррупционные риски кроются и под введением вывозной пошлины на экспортируемый лес.

“Никакие пошлины проблемы не решат. Если таможня откровенно отпускает древесину по другим кодам, то ничего нельзя сделать. Какая разница — есть пошлины или нет, — если древесина все равно вывозится. Более того — оно породит коррупцию. Потому что будет вопрос этих кодов, по которым вывозится сырье”, — заявил Борис Кушнирук.

По словам эксперта, предложение правительства отменить запрет на экспорт древесины является правильным, потому что снимает противоречия договоренностям Украины по вступлению в ВТО и Соглашению об ассоциации с ЕС.

“Евросоюз не будет возражать, если мы все сырье продавать будем на внутреннем рынке — через аукционную систему, без каких-либо ограничений и в полном объеме. Без создания преференций для своих или чужих”, — добавил Борис Кушнирук.

Как сообщалось, Кабинет Министров направил в Европейскую Комиссию комплексный документ для решения вопроса экспорта древесины по принципу открытого рынка и выполнению соглашений с Евросоюзом. По информации политолога Вадима Карасева, речь идет об отмене моратория на вывоз лесоматериалов в необработанном виде, внедрении в 1 января 2020 года внешнеэкономических контрактов (договоров) на экспорт лесоматериалов и вывозной экспортной пошлины в размере 20% таможенной стоимости.

Закон о 10-летний запрет экспорта лесо- и пиломатериалов в необработанном виде Верховная Рада приняла в апреле 2015 года. Мораторий на вывоз кругляка, кроме сосны, действует с 1 ноября 2015 года, а на древесные породы сосны запрет будет введен с 1 января 2017 года.