Місяць найближче наблизиться до Землі в ніч на 4 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Так, 3 грудня з 18.00 за Києвом у небі можна буде спостерігати супермісяць. Про це повідомляє портал Earthsky, передає УНН.
"Вночі - 3 грудня 2017 року (з 3 на 4 грудня) - повний місяць - це те, що ми в північній півкулі називаємо "холодним місяцем". Це також єдиний повний супермісяць. Іншими словами, це найближча відстань Місяця до Землі (222 443 милі або 357 987 км)," - йдеться в повідомленні.
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Таке явище відбувається через те, що повний місяць і найбільше наближення Місяця до Землі збігається.