Месяц ближайшее приблизится к Земле в ночь на 4 декабря

"Ночью - 3 декабря 2017 (с 3 на 4 декабрю) - полнолуние - это то, что мы в северном полушарии называем"холодным месяцем". Это также единственное полное суперлуние. Другими словами, это ближайшее расстояние Луны к Земле (222443 мили или 357 987 км)", - говорится в сообщении.

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Такое явление происходит из-за того, что полнолуние и наибольшее приближение Луны к Земле совпадает.