Місцеві ради тримають на депозитах 7,7 млрд грн - Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Місцеві ради використали близько третини коштів, передбачених місцевими бюджетами на капітальні витрати, тоді як на депозитах вони розмістили 7,7 млрд грн. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту Державного бюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогодні на Єдиному казначейському рахунку налічується 72,4 млрд грн коштів місцевих бюджетів, 7,7 млрд грн лежить на депозитах. З 103,4 млрд грн капітальних видатків власних коштів місцевих бюджетів використано на сьогодні 34,8 мільярда. Ми ще розподіляємо Фонд регіонального розвитку. Про які втрати ми говоримо?" - зазначила міністр.
За її словами, з огляду на такі показники необхідно вести дискусію з місцевою владою, як збільшити ефективність використання коштів місцевих бюджетів.
При цьому вона також зазначила, що для наведення ладу в цій сфері слід завершити процес децентралізації.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розглядала законопроект щодо Державного бюджету на 2020 рік.