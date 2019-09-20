Местные советы держат на депозитах 7,7 млрд грн - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Местные советы использовали около трети средств, предусмотренных местными бюджетами на капитальные расходы, тогда как на депозитах они разместили 7,7 млрд грн. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Государственного бюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня на Едином казначейском счете насчитывается 72,4 млрд грн средств местных бюджетов, 7,7 млрд грн лежит на депозитах. Из 103,4 млрд грн капитальных расходов собственных средств местных бюджетов использовано на сегодня 34,8 миллиарда. Мы еще распределяем фонд регионального развития. О каких потерях мы говорим?" - отметила министр.
По ее словам, учитывая такие показатели, необходимо вести дискуссию с местными властями, как повысить эффективность использования средств местных бюджетов.
При этом она отметила, что для наведения порядка в этой сфере следует завершить процесс децентрализации.
Напомним, Верховная Рада Украины на пленарном заседании рассматривала законопроект о Бюджете на 2020 год.